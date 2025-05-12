На честь принцеси Кейт назвали сорт троянд: палац показав, який вигляд має квітка

Принцеса Кейт / © Associated Press

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Королівське садівниче товариство назвало коралово-рожеву троянду «Catherine’s Rose» на честь принцеси Уельської, на честь її роботи, що наголошує на «цілющій силі» природи.

«Це ніжно коралово-рожеві квіти, які цвітуть удосталь і мають насичений аромат із нотками рахат-лукуму та манго», — йдеться у прес-релізі Королівського садівничого товариства. Також повідомляється, що кошти від продажу квітів підуть до благодійного фонду боротьби з раком Royal Marsden Cancer Charity, справа, яка близька серцю королівської особи, оскільки вона проходила лікування від раку в лікарні Royal Marsden Hospital.

Catherine’s Rose / © Instagram принца і принцеси Уельских

Оголосивши про те, що принцеса закінчила курс хіміотерапії ще у вересні, принцеса Кейт та її чоловік, принц Вільям, стали спільними покровителями фонду The Royal Marsden NHS Foundation Trust невдовзі після того, як вона відвідала лікарню Royal Marsden у січні 2025 року.

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Принцеса Кейт у лікарні Royal Marsden / © Getty Images

У Instagram принца та принцеси Уельських опублікували неймовірно красиві квіти цієї самої троянди, написавши:

«Проведення часу на природі завжди було джерелом комфорту та сили. Сади та зелені насадження не лише дарують красу та радість, а й життєво важливу підтримку для нашого розумового, фізичного та духовного добробуту.

Сьогодні Королівське садівниче товариство оголошує про нову троянду «Catherine’s Rose», вирощену компанією Harkness Roses. Доходи від продажу цієї троянди підуть на підтримку благодійної організації The Royal Marsden Cancer Charity, допомагаючи пацієнтам по всій країні жити добре з раком і після нього», — йдеться у заяві.