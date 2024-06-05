На честь річниці: брат принцеси Діани поділився рідкісним фото їхньої матері Френсіс Шанд Кідд

3 червня виповнилося 20 років від дня смерті Френсіс Шанд Кідд. Із цього приводу її син Чарльз опублікував у своєму блогу архівний знімок. А шанувальники були в захваті і в коментарях написали про схожість Френсіс з її молодшою дочкою Діаною.

"Згадуючи мою матір, яка померла 20 років тому в цей день у віці 68 років. Останні кілька років у неї були жахливі з точки зору здоров'я, і я волію думати про неї в більш щасливі часи. Тут вона має досить гламурний вигляд, у 60-х", — написав Чарльз.

На чорно-білому знімку Френсіс, яка померла 2004 року у своєму будинку в Шотландії, позує на пляжі, одягнена в жилет у тонку смужку та з хусткою на голові.

Підписники почали писати Чарльзу про те, як його покійна сестра Діана схожа на матір Френсіс.

"Я бачу в ній Діану", "Гарне фото", "Вона була прекрасною леді! Я теж бачу там принцесу Діану!", "Ух ти, Діана мала такий самий вигляд, як вона", "Боже, я бачу Діану в її прекрасних очах", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як мати принцеси Діани покинула дітей заради нового коханця та вмирала на самоті.

Читайте також: