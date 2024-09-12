На честь річниці: Джеймс Міддлтон поділився неопублікованим раніше весільним фото зі своєю дружиною Алізе

Джеймс Міддлтон поділився в блогу інтимною фотографією зі свого весілля з Алізе Тевене, яку опублікував на честь їхньої річниці.

11 вересня молодший брат Кейт Міддлтон написав зворушливе привітання своїй дружині на честь їхньої третьої річниці весілля і поділився знімком, що раніше не публікувався з їхнього весілля у вересні 2021 року.

Джеймс та Алізе одружилися у Франції, звідки родом наречена. На новому фото вони цілуються в полі, а поряд зображені дві їхніх собаки.

"Je t'aime, mon cœur", — написав він у Instagram з емодзи у вигляді білого серця. "З річницею, Алізе. Наша третя річниця весілля, як чоловіка та дружини, друга без Елли, але перша як батьків".

Нагадаємо, у жовтні 2023 року у пари народився первісток — син Ініго. Сім'я веде досить не публічний спосіб життя і рідко викладає фотографії. Тільки за особливими сімейними датами брат Кейт Міддлтон тішить підписників свого Instagram.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

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