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На честь річниці: леді Кітті Спенсер показала ексклюзивне весільне відео

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На честь річниці: леді Кітті Спенсер показала ексклюзивне весільне відео

Леді Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

23 липня 2021 року вийшла заміж племінниця принцеси Діани – леді Кітті Спенсер. Кілька днів тому Кітті та її чоловік Майкл Льюїс святкували річницю.

Весілля зіграли на старовинній віллі Альдобрандіні у Фраскаті під Римом. На гарній церемонії були присутні рідні та близькі друзі пари.

Леді Кітті Спенсер поділилася відео, пропонуючи поглянути за лаштунки її розкішного весілля, і підписала ролик:

"Рівно рік тому у Вічному місті ♥️".

Святкування весілля Кітті та Льюїса розтяглося на чотири дні. За оцінками експертів, один день коштував понад 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Леді Кітті Спенсер йшла  до вівтаря у сукні від Dolce & Gabbana. Дівчина є послом італійського бренду, тож її вибір був очевидним. Також у Кітті було ще чотири сукні, крім білої весільної.

Нагадаємо, 23 липня також одружилися Сара Фергюсон і принц Ендрю. Якби вони не розлучилися 1996 року, могли б відсвяткувати 36-ту річницю цьогоріч.

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