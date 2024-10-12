На честь річниці: принцеса Євгенія опублікувала знімок із поцілунком зі свого весілля

12 жовтня 2018 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбулося весілля онучки королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Заміж тоді вийшла принцеса Євгенія – молодша дочка принца Ендрю, герцога Йоркського, та Сари, герцогині Йоркської.

Обранцем принцеси став Джек Бруксбенк – британський бізнесмен. Спочатку пара повінчалася на розкішній церемонії, а потім вирушила святкувати на урочистий бенкет, де Євгенія з'явилася у сукні від американського бренду Zac Posen, яка мала довгі рукави, плісування на спідниці і була виконана в кольорі "англійська троянда".

Від того того дня минуло вже шість років і тому Євгенія, яка має свою сторінку в Instagram, опублікувала фото, яке раніше не показувала публіці. Це було ніжне фото весільного поцілунку з весілля.

"Найкращий день у моєму житті, коли ми з тобою побралися... З 6-ю річницею, моє кохання", — написала Євгенія під фото.

Схоже, що приклад принцеса взяла зі своєї старшої сестри — принцеси Беатріс, яка у липні також показала фото з поцілунком зі свого весілля, яке раніше не публікувала у Мережі.

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