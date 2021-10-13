На честь річниці: принцеса Євгенія поділилася неопублікованим раніше фото з весілля

Вчора, 12 жовтня, принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк відсвяткували третю річницю від дня їхнього весілля.
Ми згадували, яким красивим було весілля принцеси Йоркської в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Також принцеса Євгенія поділилася в своєму блогу в Instagram особистою фотографією, на якій зображена в обіймах чоловіка Джека.
"З ювілеєм, кохання моє... 3 роки сьогодні!!", — написала під знімком Євгенія.
На фото принцеса Йоркська зображена в своїй другій весільній сукні, яку вона одягла на вечірній банкет. Це більш закрита сукня від американського дизайнера Zac Posen з корсетом, пишною плісованою спідницею кольору "англійська троянда". Сукня чудово сиділа на фігурі принцеси. Шкода, знімків, на яких видно спину, немає, можливо, вона також була з глибоким вирізом на спині. Нагадаємо, весільне вбрання Євгенії від Peter Pilotto було якраз із глибоким вирізом, принцеса хотіла підкреслити свій шрам, який з'явився у неї після операції в боротьбі зі сколіозом.
9 лютого 2021 принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк вперше стали батьками. У них народився син Август Філліп Гоук Бруксбенк.
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