На честь річниці весілля: герцогиня Софі та принц Едвард поділилися новим фото

Принц Едвард та герцогиня Софі сьогодні святкують 25-річчя від дня свого весілля.

З цієї нагоди пара поділилася новим знімком у королівському акаунті в Instagram, у підписі до якого написали:

"Ми так вдячні за безліч добрих та прекрасних повідомлень, які ми отримали з нагоди нашої срібної річниці весілля. Бажаємо всім, хто святкує свої ювілеї, особливого дня".

Фото було зроблено в їхньому будинку в Бегшот-парку, графстві Суррей. 60-річний принц Едвард і його 59-річна дружина Софі зображені сидячи на сходах, ніжно тримаючи одне одного за руки. Софі у світло-коричневому жакеті підібраного до тону твідового жилета її чоловіка і з любов'ю дивиться на нього.

Знімок було зроблено фотографами Крісом Джелфом 10 червня.

Нагадаємо, Софі та Едвард одружилися 19 червня 1999 року. Про весільну сукню нареченої ми розповідали вам раніше.

А також згадували їхню історію кохання, яка почалася зі службового роману.

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