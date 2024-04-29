На честь річниці весілля: Кейт та Вільям опублікували фото, яким налякали шанувальників

Принц і принцеса Уельські, які сьогодні святкують тринадцяту річницю від дня свого весілля, поділилися новою невиданою раніше весільною фотографією.

Знімок фотографки Міллі Пілкінгтон, яка робила кілька фотосесій для пари, Уельські опублікували у соціальних мережах із підписом: "Цього дня 13 років тому!".

Кадр обрали чорно-білий, що здивувало королівських шанувальників.

"Вітаю з річницею весілля! Не можу повірити, що минуло 13 років. Надсилаю вам обом багато кохання в цей особливий день", — написав один з них.

Інші звернули увагу на колір фотографії.

"Чорно-біле фото? Це мене лякає!".

"Від чорно-білої фотографії у мене мало не трапився інфаркт...".

"Це чорно-біле зображення мене дуже налякало".

І таких коментарів під світлиною багато.

Ймовірно, підписники пари налякані через те, що саме чорно-білим знімком палац поділився, коли померла королева Єлизавета ІІ. У зв'язку з тим, що принцеса Уельська зараз проходить лікування від раку, публікація такої фотографії викликає змішані почуття.

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