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На честь річниці: шведський королівський палац опулікував фотографії з весілля кронпринцеси Вікторії та її батьків
19 червня кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель відсвяткували п’ятнадцяту річницю від дня свого весілля.
На честь ювілею в Instagram шведської королівської родини опублікували кілька фотографій, причому не лише кронпринцеси та її чоловіка, а й королеви Сільвії (матері Вікторії) та короля Карла Густава.
«19 червня Король та Королева святкують річницю свого весілля. ♥️
Король та Королева святкують 49-ту річницю свого весілля. Сьогодні Кронпринцеса та принц Даніель одружені вже 15 років і святкують своє «кришталеве весілля», — йдеться у підписі. Палац повідомив, що знімки були зроблені Мікаелем Янсоном.
Нагадаємо, весілля Даніеля та Вікторії відбулося 19 червня 2010 року, у 34-у річницю одруження батьків принцеси. Церемонія вінчання відбулася у Стокгольмському соборі, а весільний банкет відбувся у Королівському Палаці.
Понад півмільйона шведів зустрічали прапорами весільний кортеж кронпринцеси під час прямування від церкви до замку. Незважаючи на те, що Вікторія виходила заміж за простолюдина, її популярність серед шведів значно зросла і продовжує зростати з кожним роком.