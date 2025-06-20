На честь річниці: шведський королівський палац опулікував фотографії з весілля кронпринцеси Вікторії та її батьків

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель у день свого весілля / © Getty Images

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На честь ювілею в Instagram шведської королівської родини опублікували кілька фотографій, причому не лише кронпринцеси та її чоловіка, а й королеви Сільвії (матері Вікторії) та короля Карла Густава.

«19 червня Король та Королева святкують річницю свого весілля. ♥️

Весілля короля і королеви Швеції, а також їх старшої дочки / © Шведська королівська родина/Instagram

Король та Королева святкують 49-ту річницю свого весілля. Сьогодні Кронпринцеса та принц Даніель одружені вже 15 років і святкують своє «кришталеве весілля», — йдеться у підписі. Палац повідомив, що знімки були зроблені Мікаелем Янсоном.

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Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель у день весілля у 2010 року / © Шведська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, весілля Даніеля та Вікторії відбулося 19 червня 2010 року, у 34-у річницю одруження батьків принцеси. Церемонія вінчання відбулася у Стокгольмському соборі, а весільний банкет відбувся у Королівському Палаці.

Весілля королеви Сильвії та короля Карла Густава 1976 року / © Шведська королівська родина/Instagram

Понад півмільйона шведів зустрічали прапорами весільний кортеж кронпринцеси під час прямування від церкви до замку. Незважаючи на те, що Вікторія виходила заміж за простолюдина, її популярність серед шведів значно зросла і продовжує зростати з кожним роком.

Кронпринцеса Вікторія і Кронпринц Даніель / © Getty Images