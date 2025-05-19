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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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277
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1 хв

На честь річниці весілля: Меган Маркл показала милі особисті фото з чоловіком і дітьми

Меган Маркл, щойно прокинувшись, одразу ж опублікувала допис в Instagram, зазначивши сьому річницю весілля з принцом Гаррі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Гаррі та Меган

Гаррі та Меган / © Associated Press

Герцогиня Сассекська поділилася фотографією своєї магнітної дошки, на якій висить безліч різних фотографій пари, а також їхньої сім’ї, весільні знімки, безліч кадрів, які публіка ніколи раніше не бачила, наприклад, Меган на останньому місяці вагітності або фотографії з УЗД її дітей, а також маленькі Арчі та Лілібет — син і донька пари.

«Сім років шлюбу.

Ціле життя історій.

Дякую всім вам (чи то поряд з нами, чи на відстані), хто любив і підтримував нас протягом усієї нашої історії кохання — ми цінуємо вас.

З річницею! ❤️», — написала під фотографією Меган.

Фото: Меган Маркл / instagram.com/meghan / © Instagram Меган Маркл

Фото: Меган Маркл / instagram.com/meghan / © Instagram Меган Маркл

Знімки на дошці і справді чудові, ось лише не минуло й пів години, як Меган (або хтось з її помічників) видалив допис з Instagram. Можливо, переплутали фотографію, і герцогиня Сассекська хотіла поділитися зовсім іншим фото.

Незабаром знімок повернувся на сторінку, просто з невеликою корекцією кольорів, але всі фото залишилися на місці.

Фото: Меган Маркл / instagram.com/meghan / © Instagram Меган Маркл

Фото: Меган Маркл / instagram.com/meghan / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, що сьогодні ми ділилися з вами історією створення весільного вбрання Меган Маркл.

Весілля Гаррі та Меган, 2018 рік / © Associated Press

Весілля Гаррі та Меган, 2018 рік / © Associated Press

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