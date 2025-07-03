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На честь річниці весілля: палац Монако опублікував фото Шарлін та Альбера II
Княжий палац Монако таки привітав княгиню Шарлін та князя Альбера II з 14-ю річницею весілля.
Пара святкувала цю подію 1 і 2 липня, оскільки саме в ці дні 2011 роre відбулося їхнє гучне весілля.
У Instagram княжої родини було опубліковано фото Шарлін та Альбера, на ньому княгиня зазнімкована у білій максісукні на обно плече, у неї в руках букет червоних троянд, а князь одягнений у білий піджак, білу сорочку, краватку-метелика та чорні штани.
«Вітаємо з річницею весілля Його Високості князя Альбера II та княгиню Шарлін», — йдеться у підписі до фото.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які два образи обрала для свого весілля Шарлін Віттсток, коли виходила заміж на князя Монако, і хто був їхніми дизайнерами.