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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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На честь річниці весілля: палац Монако опублікував фото Шарлін та Альбера II

Княжий палац Монако таки привітав княгиню Шарлін та князя Альбера II з 14-ю річницею весілля.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Пара святкувала цю подію 1 і 2 липня, оскільки саме в ці дні 2011 роre відбулося їхнє гучне весілля.

У Instagram княжої родини було опубліковано фото Шарлін та Альбера, на ньому княгиня зазнімкована у білій максісукні на обно плече, у неї в руках букет червоних троянд, а князь одягнений у білий піджак, білу сорочку, краватку-метелика та чорні штани.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

«Вітаємо з річницею весілля Його Високості князя Альбера II та княгиню Шарлін», — йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які два образи обрала для свого весілля Шарлін Віттсток, коли виходила заміж на князя Монако, і хто був їхніми дизайнерами.

Весілля Шарлін і Альбера II / © Getty Images

Весілля Шарлін і Альбера II / © Getty Images

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