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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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190
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1 хв

На честь річниці весілля: палац поділився добіркою кадрів Чарльза та Каміли

Сьогодні, 9 квітня, король Чарльз та королева Камілла святкують двадцяту річницю від дня, коли вони одружилися.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Весілля Чарльза та Камілли

Весілля Чарльза та Камілли / © Getty Images

Чарльз і Камілла одружилися на цивільній церемонії у Віндзорській ратуші 9 квітня 2005-го, але знайомі вони були ще від 1970-х років.

Букінгемський палац опублікував на честь їхньої річниці нове відео у соцмережах. На кадрах можна побачити закохану пару під час різних заходів упродовж усіх років їхнього шлюбу.

Кадри містять також уривок їхнього танцю. А у підписі написано: «20 щасливих років!».

Нагадаємо, ми також зібрали для вас п’ять фактів про визначну подію у британській монархії.

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