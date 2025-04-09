На честь річниці весілля: палац поділився добіркою кадрів Чарльза та Каміли

Весілля Чарльза та Камілли / © Getty Images

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Чарльз і Камілла одружилися на цивільній церемонії у Віндзорській ратуші 9 квітня 2005-го, але знайомі вони були ще від 1970-х років.

Букінгемський палац опублікував на честь їхньої річниці нове відео у соцмережах. На кадрах можна побачити закохану пару під час різних заходів упродовж усіх років їхнього шлюбу.

Кадри містять також уривок їхнього танцю. А у підписі написано: «20 щасливих років!».

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