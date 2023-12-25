На честь Різдва: Кейт Міддлтон та принц Вільям опублікували нову святкову листівку з дітьми

Кейт Міддлтон та принц Вільям опублікували нову святкову листівку на честь Різдва — чорно-білу фотографію, на якій зображені троє їхніх дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Кадр було зроблено під час святкової фотосесії, знімки якої пара вже показувала раніше. Автором фотосесії є Джош Шиннер.

Троє дітей Уельських були одягнені в білі сорочки і джинси (за винятком маленького Луї, який відповідно до британських традицій за віком ще носить шорти). Вони сиділи на лавці, обійнявшись.

У своїх соцмережах під знімком вони написали побажання: "Бажаємо всім щасливого Різдва, від нашої родини вашої! Вільям та Кейт."

Принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше Кейт та Вільям із трьома дітьми здивували вибором своєї різдвяної листівки, яка теж була чорно-білою.

Принц і принцеса Уельські з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї / Фото: Getty Images

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