На честь роковин: принцеса Беатріс та її чоловік показали фото з поцілунком, яке раніше не публікували

Внучка королеви Єлизавети II — принцеса Беатріс — вийшла заміж на скромній сімейній церемонії у Королівській каплиці Усіх Святих у Королівській Ложі у Віндзорі у присутності королеви Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Фотографій з події дуже мало, проте через чотири роки після вінчання чоловік Беатріс — Едоардо Мапеллі-Моцці — поділився фотографією, яка раніше не публікувалася,на своїй сторінці в Instagram. На знімку пара зазнымкована за поцілунком в саду.

"З 4-ю річницею весілля, моє кохання. Щодень з тобою особливий. Я так сильно тебе люблю", — підписав Едоардо Мапеллі-Моцці знімок.

Від дня весілля принцеси Беатрис було показано всього кілька фотографій, деякі публікувалися в акаунті сім'ї. Хоча захід був запланований на 29 травня 2020 року, пандемія COVID-19 змусила змінити початкові плани. Досить несподівано вони вирішили не скасовувати свято, а влаштували скромну церемонію, на яку покликали 20 близьких друзів та членів сім'ї, зокрема бабусю та дідуся Беатріс.

До вівтаря наречена йшла у вінтажній сукні. Спочатку вбрання належало королеві Єлизаветі, сукня була створена для неї брендом Norman Hartnell. Проте для Беатріс її трохи змінили – переробили поділ спідниці та додали рукави-ліхтарики.

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