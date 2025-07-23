На честь свята: дочка княгині Шарлін вперше з’явилася на публіці з манікюром

Принцеса Габріелла і Княгиня Шарлін / © Getty Images

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Це вперше ми помітили на дівчинці нафарбовані нігті на публічному заході. Принцеса Габріелла прийшла з манікюром на святкування 20-річного правління батька — князя Монако Альбера II.

Принцеса Габріелла і княгиня Шарлін / © Getty Images

Юна леді була одягнена в білу мереживну сукню і взута в босоніжки Dolce & Gabbana, її волосся було зібране в косу і прикрашене квітами, а на нігтях був біло-перламутровий лак.

Манікюр принцеси Габріелли / © Getty Images

Раніше ми розповідали, що зачіска принцеси Габріелли дуже схожа на ті, що любить носити принцеса Шарлотта Уельська.

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Манікюр принцеси Габріелли / © Getty Images

До речі, принцеса Шарлотта нещодавно відвідувала з батьками Вімблдонський тенісний турнір і була помічена з рожевим лаком на нігтях. Це вперше дівчинці дозволили зробити манікюр для публічного виходу.