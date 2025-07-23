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На честь свята: дочка княгині Шарлін вперше з’явилася на публіці з манікюром
10-річна принцеса Монако Габріелла — дочка князя Альбера II та княгині Шарлін — з’явилася на публіці з манікюром.
Це вперше ми помітили на дівчинці нафарбовані нігті на публічному заході. Принцеса Габріелла прийшла з манікюром на святкування 20-річного правління батька — князя Монако Альбера II.
Юна леді була одягнена в білу мереживну сукню і взута в босоніжки Dolce & Gabbana, її волосся було зібране в косу і прикрашене квітами, а на нігтях був біло-перламутровий лак.
Раніше ми розповідали, що зачіска принцеси Габріелли дуже схожа на ті, що любить носити принцеса Шарлотта Уельська.
До речі, принцеса Шарлотта нещодавно відвідувала з батьками Вімблдонський тенісний турнір і була помічена з рожевим лаком на нігтях. Це вперше дівчинці дозволили зробити манікюр для публічного виходу.