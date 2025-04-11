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На честь свята: Кейт та Вільям Уельські поділилися милим фото свого вихованця
Принц і принцеса Уельські віддали шану своєму улюбленому вихованцю — кокер-спанієлю Орлі в День домашніх улюбленців.
Принц Вільям і принцеса Кейт, які зараз разом із трьома дітьми перебувають на курорті у Франції у відпустці, віддали шану тваринам, які привносять у життя стільки радості та любові.
«Цього #Національного Дня Домашніх Вихованців ми віддаємо шану тваринам, які приносять у наше життя стільки радості, дружби та любові🐾🐕🦺», — написали Уельські на своїй сторінці в Instagram під фото собаки Орли.
На фотографії Орла — чорний кокер-спаніель дивиться вдалечінь. Собака має мокрий вигляд, що говорить про те, що вона, можливо, пішла поплавати за кілька хвилин до того, як було зроблено знімок.
Орла з’явилася в родині Уельських 2020 року, після того, коли помер їхній попередній пес на прізвисько Лупо. Цуценям її подарував Кейт та Вільяму брат принцеси — Джеймс Міддлтон.
А нещодавно, нагадаємо, шанувальники звернули увагу, що у відео, опубліковане Кейт до Дня матері, був зазнімкований ще один пес — кокер-спаніель. Багато хто подумав, що у Уельських з'явився новий вихованець, а потім з'ясувалося, що це, швидше за все, собака їхніх батьків.