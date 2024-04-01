На честь свята: принцеса Мадлен опублікувала миле фото з доньками

Принцеса Швеції Мадлен поділилася з підписниками свого Instagram фото зі своїми дітьми на честь свята.

Молодша сестра кронпринцеси Вікторії – принцеса Мадлен – опублікувала кадр, на якому зазнімкована з дочками – старшою Леонор та молодшою Адрієною. Фото було зроблено десь на природі, Мадлен заскочена між дівчатами, вона обіймає молодшу, а старша стоїть трохи позаду.

"Щасливого Великодня", — написала коротко у підписі до кадру принцеса.

Нагадаємо, минулого місяця принцеса ділилася знімком доньки Леонор, якій виповнилося десять років.

У принцеси Мадлен та її чоловіка Крістофера О'Ніла троє дітей. Леонор ще має молодшого на рік брата — принца Ніколаса — і молодшу на чотири роки сестру — принцесу Адрієнну.

Принцеса Мадлен із сім'єю — чоловіком Крістофером О'Ніллом та дітьми / Фото: Принцеса Мадлен/Instagram

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