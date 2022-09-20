На честь улюбленої прабабусі: 7-річна принцеса Шарлотта одягла на прощання з Єлизаветою II особливу брошку

7-річна дочка Кейт та Вільяма – принцеса Шарлотта – вчора на державному похороні своєї прабабусі королеви Єлизавети II підкорила всіх своєю щирістю та емоційністю.

Шарлотта зачарувала своїм образом і аксесуаром, який був пришпилений до її вбрання. На ній була брошка, яку принцеса вдягла на честь своєї покійної бабусі.

Принцеса Шарлотта із членами королівської родини / Фото: Associated Press

Це була брошка у вигляді підкови на честь любові королеви Єлизавети до коней.

Юна принцеса вперше була помічена на публіці з такою прикрасою, а ще в капелюсі. Дівчинка трималася дуже гідно, але в якийсь момент зворушилася і розплакалася.

Брошка принцеси Шарлотти / Фото: Getty Images

Мама Шарлотти, принцеса Уельська Кейт втішала її та підтримувала.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Віддаючи шану своїй ган-ган (саме так діти називали прабабусю) принц Джордж і принцеса Шарлотта разом зі своїми батьками йшли за труною королеви під час урочистої процесії через Вестмінстерське абатство.

Принцеса Шарлотта з королівською родиною / Фото: Getty Images

Особливо Шарлотта розтопила серця публіки після того, як нагадала своєму братові 9-річному принцу Джорджу, що йому "потрібно вклонитися" бабусі. Це було дуже зворушливо та по-королівськи.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Читайте також: