На честь улюбленої прабабусі: 7-річна принцеса Шарлотта одягла на прощання з Єлизаветою II особливу брошку

7-річна дочка Кейт та Вільяма – принцеса Шарлотта – вчора на державному похороні своєї прабабусі королеви Єлизавети II підкорила всіх своєю щирістю та емоційністю.
Шарлотта зачарувала своїм образом і аксесуаром, який був пришпилений до її вбрання. На ній була брошка, яку принцеса вдягла на честь своєї покійної бабусі.
Це була брошка у вигляді підкови на честь любові королеви Єлизавети до коней.
Юна принцеса вперше була помічена на публіці з такою прикрасою, а ще в капелюсі. Дівчинка трималася дуже гідно, але в якийсь момент зворушилася і розплакалася.
Мама Шарлотти, принцеса Уельська Кейт втішала її та підтримувала.
Віддаючи шану своїй ган-ган (саме так діти називали прабабусю) принц Джордж і принцеса Шарлотта разом зі своїми батьками йшли за труною королеви під час урочистої процесії через Вестмінстерське абатство.
Особливо Шарлотта розтопила серця публіки після того, як нагадала своєму братові 9-річному принцу Джорджу, що йому "потрібно вклонитися" бабусі. Це було дуже зворушливо та по-королівськи.
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