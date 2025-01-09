На честь її 43-річчя: Букінгемський палац опублікував привітання Кейт Міддлтон із днем народження

З цієї нагоди Букінгемський палац опублікував привітання у своєму Instagram.

На фото було просте та лаконічне побажання: "З днем ​​народження принцесу Уельську".

Опублікований знімок зовсім свіжий. Цей кадр був зроблений на Різдво 25 грудня 2024 року після церковної служби в Сандрінгемі. Кейт зазнімкована у вбранні смарагдового кольору та сережках з топазами.

Принцеса Кетрін/фото: The Royal Family

Також з днем ​​народження принцесу привітав її чоловік — принц Вільям. Він опублікував на їхній спільній сторінці в Instagram особливе та зворушливе послання, а також нове фото дружини.

"Найнеймовірнішій дружині та матері. Сила, яку ти виявила за останній рік, була чудовою. Джордж, Шарлотта, Луї і я так пишаємося тобою. З днем ​​народження, Кетрін. Ми любимо тебе. W", — написав він.

Читайте також:

Стильні виходи принцеси Уельської, Кетрін (21 фото)