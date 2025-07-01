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На честь її дня народження: брат принцеси Діани опублікував дитячий знімок із сестрою
1 липня принцесі Уельській Діані могло б виповнитися 64 роки.
На честь цього дня її молодший брат, граф Чарльз Спенсер, опублікував у своєму блогу в Instagram сімейне фото, показавши, як святкували 6-й день народження його сестри Діани.
«Ще одне 1 липня, з далекого минулого — 1967 року, якщо бути точніше: на святкування шостого дня народження Діани мій батько (стоїть ліворуч) — на величезне хвилювання — скористався послугами верблюда Берта з зоопарку Пітерборо», — написав Спенсер.
Діана сидить верхи на верблюді, а попереду сидить її брат Чарльз. Їхній молодий батько стоїть поряд і усміхається, дивлячись на своїх молодших дітей.
Чарльз Спенсер і раніше публікував багато фотографій з дитинства, показуючи, який вони з сестрою мали вигляд у ті часи.
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