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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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2058
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1 хв

На честь її дня народження: брат принцеси Діани опублікував дитячий знімок із сестрою

1 липня принцесі Уельській Діані могло б виповнитися 64 роки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

На честь цього дня її молодший брат, граф Чарльз Спенсер, опублікував у своєму блогу в Instagram сімейне фото, показавши, як святкували 6-й день народження його сестри Діани.

«Ще одне 1 липня, з далекого минулого — 1967 року, якщо бути точніше: на святкування шостого дня народження Діани мій батько (стоїть ліворуч) — на величезне хвилювання — скористався послугами верблюда Берта з зоопарку Пітерборо», — написав Спенсер.

Чарльз Спенсер поділився сімейним фото / © Instagram Чарльза Спенсера

Чарльз Спенсер поділився сімейним фото / © Instagram Чарльза Спенсера

Діана сидить верхи на верблюді, а попереду сидить її брат Чарльз. Їхній молодий батько стоїть поряд і усміхається, дивлячись на своїх молодших дітей.

Чарльз Спенсер і раніше публікував багато фотографій з дитинства, показуючи, який вони з сестрою мали вигляд у ті часи.

Принцеса Діана в дитинстві / © Getty Images

Принцеса Діана в дитинстві / © Getty Images

Ми також зібрали для вас добірку дитячих фото принцеси Діани, які ви не бачили раніше.

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принцеса Діана і королева Єлизавета II / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі / © Associated Press

Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі / © Associated Press

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