На честь його дня народження: Кейт та Вільям поділилися милим фото спадкоємця престолу принца Джорджа

З нагоди дня народження спадкоємця його батьки поділилися фотографією хлопчика, зробленою матір'ю, герцогинею Кембриджською, яка захоплюється фотографією. Кейт сфотографувала сина під час сімейної поїздки на британський пляж у липні.

Джордж і його сестра Шарлотта вже закінчили молодшу школу Томаса в Баттерсі на південному заході Лондона і у вересні цього року підуть до нової школи спільного навчання в Беркширі разом зі своїм молодшим братом Луї.

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