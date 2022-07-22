На честь його дня народження: Кейт та Вільям поділилися милим фото спадкоємця престолу принца Джорджа

Сьогодні старшому синові королівської пари виповнюється 9 років.
З нагоди дня народження спадкоємця його батьки поділилися фотографією хлопчика, зробленою матір'ю, герцогинею Кембриджською, яка захоплюється фотографією. Кейт сфотографувала сина під час сімейної поїздки на британський пляж у липні.
Джордж і його сестра Шарлотта вже закінчили молодшу школу Томаса в Баттерсі на південному заході Лондона і у вересні цього року підуть до нової школи спільного навчання в Беркширі разом зі своїм молодшим братом Луї.
Читайте також: