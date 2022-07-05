На честь ювілею: герцогиня Кейт влаштувала фотосесію в саду для герцогині Корнуольської

На честь ювілею: герцогиня Кейт влаштувала фотосесію в саду для герцогині Корнуольської

На честь 75-річного ювілею, який герцогиня Корнуольська святкуватиме 17 липня, вона знялася ще в одній фотосесії для глянцю.

Знімки герцогині Камілли з'явилися в Country Life Magazine, а в Instagram видання опублікувало кілька кадрів з бекстейджу. Фото зробила герцогиня Кембриджська Кетрін, знімання проходило у приватному будинку у Вілтширі, Ray Mill House.

Кейт Міддлтон захоплюється фотографією та отримала високу оцінку шанувальників за свої портрети. Вона регулярно робить офіційні фото своїх дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї для важливих подій, таких як, наприклад, дні народження. Тепер Кетрін попрацювала і з Каміллою.

Дружину принца Чарльза Кейт сфотографували на лавці в саду. Камілла одягнена в блакитну квіткову сукню-сорочку і такого ж кольору кардиган, у неї красиво укладене волосся, а на обличчі усмішка.

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На сторінці журналу в Instagram написали, що фото було зроблено на честь майбутнього 75-річчя Камілли та 125-річчя журналу. "На замовлення герцогині Корнуольської як запрошена редакторка Її Королівська Високість запросила герцогиню Кембриджську зробити знімок обкладинки в її будинку в Вілтширі, Реймілл. Закулісні фото Шони Вільямс, костюмерки герцогині Корнуольської", — зазначено в підписі.

Нагадаємо, також Камілла нещодавно знімалася для британського Vogue.

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