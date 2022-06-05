На честь ювілею: королева Єлизавета II знялася в кумедному скетчі і показала, що носить у сумці

На честь ювілею: королева Єлизавета II знялася в кумедному скетчі і показала, що носить у сумці

Королева Єлизавета II вчора не була присутня на ювілейному концерті на честь свого 70-річного правління. А дивилася його із Віндзорського замку по телевізору.

Відкривалося шоу кумедним і заздалегідь знятим скетчем, де взяла участь Її Величність Єлизавета II разом з ще однією британською іконою – ведмедем Паддінгтоном.

У попередньо записаній пародії, яка транслювалася для відвідувачів святкового концерту в Букінгемському палаці в Лондоні, королева продемонструвала свої комедійні та акторські здібності, вітаючи улюбленого персонажа за чаєм. Після того, як Паддінгтон подякував монархині за те, що вона запросила його на святкування платинового ювілею, королева запитала: "Чаю?".

Королева Єлизавети II / Фото: Getty Images

Також читайте В особливому аутфіті і з тростиною: королева Єлизавета II прийняла салют на параді Trooping the Colour

Паддінгтон відповідає згодою і почав пити просто з чайника, залишаючи королеві лише кілька крапель, але вона спокійно відповіла: "Нічого страшного".

"Можливо, ви хочете сендвіч з мармеладом", — пропонує замість чаю Паддінгтон, витягаючи один із капелюха. "Я завжди тримаю саме на випадок надзвичайної ситуації".

"Я теж. Я тримаю свій тут", — каже королева, дістаючи бутерброд зі своєї улюбленої шкіряної сумки від Launer, аксесуар, без якого її рідко можна побачити на публіці.

Раніше ми вже розповідали, що носить у своїй сумці зазвичай Єлизавета ІІ. Звичайно, сендвічі з мармеладом вона там не носить, але скетч вийшов дуже милий.

Читайте також: