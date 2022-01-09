На честь ювілею: опубліковано ще один портретний знімок Кейт Міддлтон

Напередодні 40-річного ювілею Кейт Міддлтон на сторінці Кетрін та принца Вільяма в Instagram були опубліковані фотографії, якими всі захоплюються.

На нових портретних знімках Кетрін зображена в гарному вбранні від бренду Alexander McQueen, а фото зроблено фешнфотографом італійського походження Паоло Роверсі, який мешкає в Парижі.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Сніки були зроблені в листопаді 2021 року в Королівських ботанічних садах К'ю в Лондоні. Портрети увійдуть до постійної колекції Національної портретної галереї, покровителькою якої є герцогиня Кембриджська.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

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Цей день народження герцогиня Кетрін, як завжди, проведе у вузькому сімейному колі. А ось раніше стало відомо, що Кейт буде позбавлена ще однієї приємної традиції. Раніше на дні народження старших членів королівської сім'ї у каплиці Вестмінстерського абатства завжди дзвонили дзвони, але пандемія та економічні проблеми, пов'язані з нею, внесли свої корективи до цієї традиції. Дзвони абатства не дзвонять від квітня 2020 року через те, що уряд Великої Британії ухвалив рішення про необхідність скоротити витрати.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Винятки є лише для королеви Єлизавети II та її спадкоємця – принца Чарльза.

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