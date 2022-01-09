На честь ювілею: палац поділився новими портретними фото герцогині Кембриджської

Сьогодні дружина принца Вільяма – герцогиня Кембриджська Кетрін святкує 40-річний ювілей.

З цього приводу на сторінці Кембриджських в Instagram були опубліковані нові портретні фото герцогині Кетрін. Поки що доступні лише дві фотографії, але їх буде більше.

На обох знімках на Кейт сукні від одного з її улюблених брендів – Alexander McQueen. Саме у сукні цього бренду Кейт Міддлтон 2011 року виходила заміж за принца Вільяма.

На ній червона сукня на одне плече і з одним пишним рукавом, деталями зі складками та ефектною спідницею. Красивий образ Кейт завершують дорогоцінні сережки з особистої ювелірної скриньки королеви Єлизавети II. Також у Кейт легке укладання та макіяж.

На іншому фото на Кетрін сукня з тюлю з колекції весна-літо 2022 від Alexander McQueen. У герцогині злегка відкриті плечі, а на рукавах зав'язки з бантами. Підкреслено талію, а довга пишна спідниця повітряна, у вбранні герцогиня має вигляд справжньої принцеси.

У підписі під знімками написано:

"Це один із трьох нових портретів, які увійдуть у постійну колекцію @nationalportraitgallery, патроном якої є герцогиня.

Три нових портрети, які були випущені з цієї нагоди, будуть показані спільноті у трьох значущих місцях: Беркшир, Сент-Ендрюс та Англсі, в рамках загальнонаціональної виставки @NationalPortraitGallery "Повернення додому" напередодні відкриття галереї 2023-го". Автором світлин став фотограф Паоло Роверсі.

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