На честь ювілею правління: в акаунті Єлизавети II представили нове "фото дня"

На честь ювілею правління: в акаунті Єлизавети II представили нове "фото дня"

Вже через тиждень у Великій Британії та країнах Співдружності святкуватимуть платиновий ювілей королеви Єлизавети II.

На честь 70-річчя царювання на троні в Instagram монархині щодня публікують фотографії, кожна з яких знаменує рік правління Її Величності. Вчора згадували, що було важливого 2013 року у житті королеви та у світі загалом.

"2013 рік: королеві вручено почесну премію BAFTA на знак визнання довічної підтримки британського кіно та телебачення.

2013 року Енді Мюррей став першим британцем, який виграв Вімблдон від 1936 року", — йдеться у підписі.

Раніше ми показували вам фото, опубліковане в королівському обліковому записі за 2012 рік.

Днями королева Єлизавета II відвідала новий публічний захід – квіткову виставку в Челсі, куди приїхала на спеціально купленому для неї багі.

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