На дні народженні чоловіка: Іванка Трамп в екстремально короткій сукні похизувалася стрункими ногами

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нещодавно у чоловіка Іванки Трамп — Джареда Кушнера — був день народження. З цього приводу вона опублікувала в Instagram серію знімків із сімейного святкування.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

На світлинах подружжя постало зі своїми трьома дітьми — донькою Арабеллою та синами Джозефом і Теодором.

Джаред Кушнер, Іванка Трамп та їхні діти / © Instagram Іванки Трамп

Діти Іванки Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Для святкування Іванка обрала ефектний аутфіт. Вона одягла екстремально коротку золотисто-чорну приталену сукню, яка ідеально підкреслила її підтягнуту фігуру і стрункі ноги. Вбрання вона скомбінувала з чорними капроновими колготами, чорними туфлями від Christian Louboutin з фірмовою червоною підошвою бренду та невеликою чорною сумочкою із золотою ручкою.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із донькою / © Instagram Іванки Трамп

«З 45-річчям, Джареде! Вдячний святкувати в оточенні людей, які знають і люблять тебе найбільше.

Ти ведеш за собою з уважністю, баченням і серцем, і ти виступаєш за свою родину з такою ж послідовністю, любов’ю та намірами, які ти привносиш у все інше. Наші діти вчаться у тебе, який має вигляд відданість, що таке безпека і як тиха, послідовна відданість накопичується з часом. Це твоя спадщина понад усе. Я безмежно вдячна за те, що можу побудувати життя поруч з тобою», — написала Іванка у дописі.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп показала сімейні фото з різдвяних канікул.