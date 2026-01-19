- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 2 хв
На дні народженні чоловіка: Іванка Трамп в екстремально короткій сукні похизувалася стрункими ногами
Чоловік Іванки — Джаред Кушнер — відсвяткував ювілей.
Нещодавно у чоловіка Іванки Трамп — Джареда Кушнера — був день народження. З цього приводу вона опублікувала в Instagram серію знімків із сімейного святкування.
На світлинах подружжя постало зі своїми трьома дітьми — донькою Арабеллою та синами Джозефом і Теодором.
Для святкування Іванка обрала ефектний аутфіт. Вона одягла екстремально коротку золотисто-чорну приталену сукню, яка ідеально підкреслила її підтягнуту фігуру і стрункі ноги. Вбрання вона скомбінувала з чорними капроновими колготами, чорними туфлями від Christian Louboutin з фірмовою червоною підошвою бренду та невеликою чорною сумочкою із золотою ручкою.
«З 45-річчям, Джареде! Вдячний святкувати в оточенні людей, які знають і люблять тебе найбільше.
Ти ведеш за собою з уважністю, баченням і серцем, і ти виступаєш за свою родину з такою ж послідовністю, любов’ю та намірами, які ти привносиш у все інше. Наші діти вчаться у тебе, який має вигляд відданість, що таке безпека і як тиха, послідовна відданість накопичується з часом. Це твоя спадщина понад усе. Я безмежно вдячна за те, що можу побудувати життя поруч з тобою», — написала Іванка у дописі.
Нагадаємо, раніше Іванка Трамп показала сімейні фото з різдвяних канікул.