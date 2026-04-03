На експринца Ендрю вчинили "напад" на території його нового будинку Марш Фарм

Ферма Марш / © Getty Images

На нових фотографіях видно, як група протестувальників перелазить через паркан. Раніше того ж дня колишнього принца бачили за кермом його Range Rover на самоті на фермі Марш у королівському маєтку Сандрінгем.

Передбачається, що брат короля був усередині фермерського будинку, коли четверо людей під'їхали машиною і почали вигукувати образи.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / © Associated Press

66-річний колишній принц наразі проживає в будинку Вуд Фарм, що розташований неподалік, поки ведуться ремонтні роботи в його новому будинку — Марш Фарм, хоча цього тижня він кілька разів відвідував це місце, щоб стежити за перебігом робіт.

Передбачається, що протестувальники перелізли через паркан перед будинком та почали вигукувати образи на адресу Ендрю, але його охорона швидко врегулювала ситуацію, після чого протестувальники сіли назад у свою машину та поїхали.

Марш Фарм - новий будинок Ендрю Маунтбеттен-Віндзора / © Getty Images

Відомо, що на Марш-фарм вже встановили великі захисні ворота, і робітники останні кілька тижнів працювали цілодобово, завозили меблі та облаштовували кухню. Тож очікується, що Ендрю переїде до свого нового дому до Великодня.

Нагадаємо, на Великдень члени королівської родини зберуться на службі у Віндзорі. А ось Ендрю та його доньок — принцес Беатріс та Євгенію не запросили на захід.