На фоні Ейфелевої вежі: принцеса Леонор та її сестра Софія поділилися новими фото з Олімпіади

Іспанська королівська родина вже зібралася в Пальма-де-Майорці, де планує провести свою літню відпустку. Але доньки короля Філіпа VI та королеви Летиції все ще перебувають на Олімпійських іграх у Парижі.

Третього дня Олімпійських ігор у Парижі принцеси відвідали змагання з пляжного волейболу, фехтування та гандболу. У Instagram поділилися новою серією барвистих світлин, як сестри вітали спортсменів.

"День розпочався з матчу з пляжного волейболу між дуетом Пабло Еррера та Адріаном Гавірою проти голландців Стефана Бурманса та Йоріка де Гроота.

Потім вони спостерігали за змаганнями з фехтування Лусії Мартін-Португеш та Карлоса Льявадора в індивідуальному рапірі, а ближче до полудня вирушили до Олімпійського містечка, щоб привітати волонтерів, працівників та спортсменів олімпійської збірної Іспанії різних команд", — пишуть у підписі до відео та Софії.

Також дівчата відвідали гандбольний матч проти збірної Швеції, щоби підтримати збірну Іспанії. Обидві сестри були одягнені в олімпійські футболки-поло та джинси, Леонор обрала білі, а Софія – світло-блакитні. В обох дівчат були зроблені легкі макіяжі на обличчях, а волосся розпущене.

(гортайте фото праворуч)

Раніше, нагадаємо, іспанський палац ділився й іншими знімками Леонор та Софії з Парижа. Сестри ділилися селфі, а також вболівали за тенісистів Карлоса Алькараса та Рафаеля Надаля, а потім вітали їх із перемогою у грі з аргентинською парою у тенісному парному матчі першого туру Олімпійських ігор.

Читайте також: