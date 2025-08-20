На яхті в Сен-Тропе: вагітна Беатріче Борромео насолоджується відпочинком з чоловіком та синами

Беатріче Борромео із сином Франческо / © Getty Images

Реклама

Цього літа стало відомо, що Беатріче вагітна третьою дитиною.

Разом із чоловіком П’єром Казіраги вони вирушили до Сен-Тропе, де насолоджуються кількома днями сімейного відпочинку на борту розкішної яхти.

Беатріче Борромео / © Getty Images

Також з ними відпочивають їх двоє синів — Стефано та Франческо. Папараці зробили фото, як Беатріче в суцільному купальнику та капелюсі стояла на борту яхти, що належить принцесі Кароліні. Фотографіями поділилося видання Vanitatis.

Реклама

Під час відпочинку Беатріче також демонструвала свій живіт, що округлився, у білій сукні-сорочці, капелюсі-боб з ефектом рафії та рожевих окулярах в оправі «котяче око». З борту яхти вона спостерігала, як її чоловік та діти насолоджуються батутом, зіплайном та дайвінгом під керівництвом П’єра.

Беатріче Борромео із сином Франческо / © Getty Images

Пара також скористалася часом, проведеним у місті, щоб побути наодинці. Змінивши купальники на елегантну сукню міді з квітковим принтом, вони прогулялися портом і випили по келиху на одній з популярних міських терас.