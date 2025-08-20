- Дата публікації
На яхті в Сен-Тропе: вагітна Беатріче Борромео насолоджується відпочинком з чоловіком та синами
Беатріче Борромео — дружина П’єра Казірагі — онука знаменитої княгині Монако Грейс Келлі, потрапила під приціл папараці під час відпустки.
Цього літа стало відомо, що Беатріче вагітна третьою дитиною.
Разом із чоловіком П’єром Казіраги вони вирушили до Сен-Тропе, де насолоджуються кількома днями сімейного відпочинку на борту розкішної яхти.
Також з ними відпочивають їх двоє синів — Стефано та Франческо. Папараці зробили фото, як Беатріче в суцільному купальнику та капелюсі стояла на борту яхти, що належить принцесі Кароліні. Фотографіями поділилося видання Vanitatis.
Під час відпочинку Беатріче також демонструвала свій живіт, що округлився, у білій сукні-сорочці, капелюсі-боб з ефектом рафії та рожевих окулярах в оправі «котяче око». З борту яхти вона спостерігала, як її чоловік та діти насолоджуються батутом, зіплайном та дайвінгом під керівництвом П’єра.
Пара також скористалася часом, проведеним у місті, щоб побути наодинці. Змінивши купальники на елегантну сукню міді з квітковим принтом, вони прогулялися портом і випили по келиху на одній з популярних міських терас.