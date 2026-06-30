На ярмарку Дональда Трампа представили ​​корову на ім’я Меланія

Меланія Трамп / © Associated Press

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Великий американський державний ярмарок, організований президентом Дональдом Трампом, опинився у центрі уваги після після того як видання The Washington Post опублікувало відео з заходу. Одну з корів, яку фермери представили на ярмарку, назвали на честь дружини президента — Меланія.

Власниця корови, дівчина на ім’я Пайпер Століфер розповіла, як вона та її колеги-студенти з Національної організації FFA (раніше відомої як Future Farmers of America) вирішили віддати шану першій леді на своїй виставці худоби.

Корова Меланія / © Getty Images

«Ми намагалися придумати патріотичні імена для 250-річчя Америки, і подумали, що Меланія буде гарною ідеєю, тому що це ім’я першої леді, і колір волосся доволі схожий», — пояснила студентка. «Це просто здалося нам влучним».

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Хоча це ім’я може не прижитися як прізвисько для худоби, видання People нагадало, що перший термін Трампа на посаді збігся зі сплеском популярності імені «Меланія» для немовлят у ті роки. Згідно з даними Адміністрації соціального забезпечення США, ім’я першої леді посіло п’яте місце серед найшвидше зростаючих імен дівчаток від 2016 до 2017 років, поступаючись іншим популярним іменам, таким як «Енслі» та «Оклінн». Ім’я першої леді США має грецьке та латинське походження і означає «темна» або «чорна», згідно з TheBump.com.

Меланія Трамп / © Associated Press

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