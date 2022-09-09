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На карколомних підборах і з букетом жовтих троянд: Юлія Тимошенко прийшла до посольства Великої Британії

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На карколомних підборах і з букетом жовтих троянд: Юлія Тимошенко прийшла до посольства Великої Британії

Юлія Тимошенко / Фото: Instagram Юлії Тимошенко

Народна депутатка в образі total black вшанувала пам'ять британської королеви.

Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram світлину, на якій вона зазнімкована біля посольства Великої Британії. Політикиня прийшла вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II, яка вчора відійшла у вічність.

Юлія Володимирівна принесла з собою букет жовтих троянд.

Юлія Тимошенко / © Instagram Юлії Тимошенко
Юлія Тимошенко / Фото: Instagram Юлії Тимошенко

Одягнена Тимошенко була у все чорне: пальто, спідницю-олівець і капронові колготи.

Образ нардепка доповнила своєю фірмовою косою і чорними туфлями на високій платформі і підборах.

"Бо нащо зайві слова… Вічна пам’ять, Королево…", - підписала фото Тимошенко.

Нагадаємо, про смерть королеви Єлизавети II у замку Балморал у Шотландії повідомив Букінгемський палац увечері 8 вересня. Перед цим монархиня перебувала під медичним наглядом після того, як лікарі були стурбовані її здоров'ям.

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