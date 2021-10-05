На каву до Білого дому: розглядаємо образ принцеси Діани із зустрічі з першою леді Барбарою Буш

Принцеса Уельська Діана, як відомо, під час своєї благодійної діяльності багато займалася питаннями СНІДу.

Ми продовжуємо показувати вам архівні знімки членів британської королівської сім'ї. На цьому фото, 29 річна принцеса Діана зображена по дорозі на благодійний обід в Grandma's House, притулок для дітей, хворих на СНІД, у Вашингтоні. Захід відбувався 5 жовтня 1990 року.

Принцеса Діана / Associated Press

Принцесу Уельську сфотографували папараці в автомобілі. Вона сиділа на задньому сидінні, одягнена в рожеву сукню з глибоким вирізом на декольте, перлинних сережках-підвісках у вухах і з тонким золотим браслетом на зап'ясті. Діана завжди була привітною з репортерами, охоче їм позувала і махала рукою. Принц Гаррі, її молодший син, ненавидить папараці і вважає, що це вони винні в смерті його матері, але сама принцеса рідко коли конфліктувала з ними.

Принцеса Діана / Associated Press

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Днем раніше, 4 жовтня 1990 року, принцеса Уельська в цьому ж вбранні була сфотографована на цьому ж заході. А після цієї зустрічі, Діана вирушила з візитом до першої леді США Барбари Буш в Білий дім. Кажуть, того дня місіс Буш приготувала каву для Діани. Принцеса була в рожевому костюмі з синім коміром, синіми елементами на кишенях і ґудзиками, в руках вона тримала синій клатч, а взута була в сині туфлі-човники на підборах. Перша леді Барбара Буш також сяяла в синій сукні, яку поєднала з чорними туфлями на підборах, великими сережками-кліпсами і перлинним намистом. Дами весело про щось розмовляли.

Принцеса Діана і Барбара Буш / Associated Press

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Принцеса Уельська Діана (11 фото)

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