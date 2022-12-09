На Київщині волонтери роблять безкоштовне оцінювання зруйнованого житла, з яким можна буде вимагати компенсації від держави

За словами очільника поліції Київської області Андрія Нєбитова, лише в цьому регіоні внаслідок російської окупації пошкоджено чи зруйновано 6500 будинків. Усі їхні власники мають право на компенсацію від держави, але механізми її досі не прописані.

В першу чергу необхідно проводити експертну оцінку руйнувань чи ушкоджень, а це – дороговартісна процедура, яка доступна далеко не всім українцям. Саме тому волонтерський проєкт Медіаоборона допомагає власникам пошкодженого житла на Київщині оформити документи, що в подальшому стануть підставою для отримання грошової компенсації.

Такий пакет документів підготовлений юристами і у справі вчительки з Гостомеля Людмили Сахненко.

Її будинок згорів ще на початку війни. Родина дивом вижила: саме в той час, коли в їхню оселю влучив снаряд, усі поїхали до евакуаційного коридору. На цьому наполягла маленька онука і, на щастя, дорослі її послухали.

"Ми вистояли в коридорі шість годин, але його нам так і не дали. І ми повертаємося додому і бачимо, що наша хата горить. Отак дитина нас всіх вивела з цього будинку", – розповіла Людмила Сахненко.

Жінка зізнається, що ця історія допомагає їй пережити біль втрати будинку, радіти, що самі залишилися живими, та сподіватися, що колись її житло буде відновлене. Завдяки зусиллям волонтерів, юридично вона захищена і в майбутньому матиме право претендувати на отримання компенсації в повному розмірі.

Таких випадків по всій країні – десятки тисяч, і далеко не всім постраждалим можуть допомогти волонтери. Щодо держави, яка має вирішувати такі питання, то зараз у нашій країні не існує навіть детального алгоритму дій щодо відбудови зруйнованих війною осель та відшкодування збитків за державний кошт. Є лише постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє окремим фахівцям фіксувати збитки, але не дозволяє рахувати вартість відбудови.

"Немає ані методики врахування збитків, ані можливості експертам встановити їхній розмір, ані можливості правильно їх зафіксувати. Держава не зробила нічого, щоб врегулювати процедуру оцінки ушкодженого рашистами житла українських громадян", – коментує засновник проєкту "Медіаоборона", народний депутат Олександр Дубінський.

Фото від Galyna Grubliak

"З цією оцінкою українці зможуть вимагати від держави відповідну грошову компенсацію. Як це відбувається, наприклад, у разі ДТП. Приїжджає страховий комісар, він дивиться, що було пошкоджено, фіксує, і потім це є підставою для виплат від страхової компанії. Так і тут – якщо є фіксація збитків, тоді це працює. Але зараз незалежним експертам так і не дали взяти участь в підготовці цих експертиз. Офіційно держава визначила ряд фахівців, які мають право проводити експертну оцінку зруйнованого житла. Судові експерти в цю категорію фахівців не входять, проте їхня ліцензія надає їм право проводити експертну оцінку руйнувань", – пояснює Дубінський.

Автори законопроєкту наполягають, щоб наявні правила якнайшвидше переглянули, аби люди не залишилися не лише без будинків, але й без права на відшкодування за житло.

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