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На коханку Путіна санкції не поширюються: Кабаєва засвітила жакет за 2550 долларів

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На коханку Путіна санкції не поширюються: Кабаєва засвітила жакет за 2550 долларів

Аліна Кабаєва / Фото: скриншот з відео

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, Кабаєва була внесена до санкційних списків, а багато брендів пішли з Росії. Попри це, так звана перша леді регулярно одягає обновки з останніх колекцій.

Аліна Кабаєва вже давно затьмарила свої спортивні досягнення новою посадою "коханки Путіна", адже останніми роками громадськість говорить лише про це. Колишня спортсменка веде дуже закритий спосіб життя, не показує дітей і розкіш, можливо, щоб вкотре не викликати питань у зубожілих росіян. Тим не менш, її потяг до розкоші проявляється, навіть коли вона намагається одягатися скромно.

Днями Аліна відвідала турнір "Асоціації спортивних клубів Росії" в Підмосков'ї, куди з'їхалися юні спортсменки, виступила перед публікою. У сюжеті на одному з пропагандистських каналів її роботу всіляко розхвалювали, а сама Кабаєва не прогавила можливості відзначити, що, мовляв, важка ситуація в країні - не пустили росіян на змагання.

Але в Аліни, схоже, все добре, адже на цю подію вона прийшла на перший погляд у простому, але зовсім не дешевому чорному жакеті. Цей предмет одягу з нової колекції французького Модного дому Balmain, а вартість однієї такої речі – 2550 доларів.

Блейзер Balmain / ©
Блейзер Balmain

Також чи то на коханці, чи то на дружині російського диктатора були звужені чорні штани, біла блуза в горох, а у вухах виблискували діамантові круглі сережки.

Аліна Кабаєва / © скриншот з відео
Аліна Кабаєва / Фото: скриншот з відео
Аліна Кабаєва / © скриншот з відео
Аліна Кабаєва / Фото: скриншот з відео
Аліна Кабаєва / © скриншот з відео
Аліна Кабаєва / Фото: скриншот з відео

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