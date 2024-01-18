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На короля Чарльза III чекає операція: палац озвучив діагноз монарха

На короля Чарльза III чекає операція: палац озвучив діагноз монарха

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Одразу дві новини, пов'язані зі здоров'ям старших членів британської королівської родини, з'явилися у пресі цього тижня.

Учора Кенсінгтонський палац заявив, що принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині. А Букінгемський палац опублікував заяву, що король Чарльз III готується до операції наступного тижня. Озвучили також її причину.

"Наступного тижня на короля чекає на операцію з приводу збільшення простати. Як і тисячі чоловіків щороку, король звертається за лікуванням з приводу збільшення простати. Це не пов'язано з раком і Чарльз вирушить до лікарні для коригувальної процедури. Публічні виступи монарха будуть відкладені на короткий період відновлення", — йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Королівська репортерка Ребека Інгліш поділилася подробицями, заявивши, що Його Величність хотів поділитися інформацією про свій діагноз, щоб спонукати інших чоловіків, у яких можуть виникнути схожі симптоми, пройти обстеження.

Нагадаємо, востаннє король Чарльз з'явився на публіці минулої неділі, коли відвідав службу в церкві в Сандрінгемі.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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