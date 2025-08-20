ТСН у соціальних мережах

Суспільство
69
1 хв

На кухні з чоловіком: королева Ранія поділилася милим сімейним знімком

Королева Ранія та її чоловік король Абдалла II потішили королівських прихильників, поділившись зворушливою фотографією, що зафіксувала рідкісний момент спілкування між парою.

Ольга Кузьменко
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Ранія та її чоловік король Абдалла II

Королева Ранія та її чоловік король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Королева Йорданії опублікувала для своїх 11 мільйонів підписників у Instagram знімок, на якому вона та її чоловік король Абдалла II п’ють каву на кухні.

«Улюблена кава-брейк», — лаконічно підписала вона пост. На фотографії Ранія ніжно кладе руку на чоловікове плече, поки вони п’ють каву в перервах між справами.

Королева Ранія та її чоловік король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та її чоловік король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Її Величність була одягнена в простий сірий топ і штани, що пасують до нього. У неї було зроблено укладання, а на обличчі був виразний макіяж, тож не схоже, що це випадкове фото, зроблене на королівській кухні.

Днями Ранія показувала, який образ обрала для візиту до Аль-Солта в Йорданії. Того дня на ній була біла сорочка з рукавами-ліхтариками від Chloe, яку вона доповнила жовтою спідницею з вишивкою від італійського бренду Emporio Sirenuse.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

