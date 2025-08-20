На кухні з чоловіком: королева Ранія поділилася милим сімейним знімком

Королева Ранія та її чоловік король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Королева Йорданії опублікувала для своїх 11 мільйонів підписників у Instagram знімок, на якому вона та її чоловік король Абдалла II п’ють каву на кухні.

«Улюблена кава-брейк», — лаконічно підписала вона пост. На фотографії Ранія ніжно кладе руку на чоловікове плече, поки вони п’ють каву в перервах між справами.

Її Величність була одягнена в простий сірий топ і штани, що пасують до нього. У неї було зроблено укладання, а на обличчі був виразний макіяж, тож не схоже, що це випадкове фото, зроблене на королівській кухні.

Днями Ранія показувала, який образ обрала для візиту до Аль-Солта в Йорданії. Того дня на ній була біла сорочка з рукавами-ліхтариками від Chloe, яку вона доповнила жовтою спідницею з вишивкою від італійського бренду Emporio Sirenuse.