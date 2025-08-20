- Дата публікації
На кухні з чоловіком: королева Ранія поділилася милим сімейним знімком
Королева Ранія та її чоловік король Абдалла II потішили королівських прихильників, поділившись зворушливою фотографією, що зафіксувала рідкісний момент спілкування між парою.
Королева Йорданії опублікувала для своїх 11 мільйонів підписників у Instagram знімок, на якому вона та її чоловік король Абдалла II п’ють каву на кухні.
«Улюблена кава-брейк», — лаконічно підписала вона пост. На фотографії Ранія ніжно кладе руку на чоловікове плече, поки вони п’ють каву в перервах між справами.
Її Величність була одягнена в простий сірий топ і штани, що пасують до нього. У неї було зроблено укладання, а на обличчі був виразний макіяж, тож не схоже, що це випадкове фото, зроблене на королівській кухні.
Днями Ранія показувала, який образ обрала для візиту до Аль-Солта в Йорданії. Того дня на ній була біла сорочка з рукавами-ліхтариками від Chloe, яку вона доповнила жовтою спідницею з вишивкою від італійського бренду Emporio Sirenuse.