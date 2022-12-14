На Меган Маркл готовий компромат: палац не мовчатиме після виходу фільму Сассекських

Букінгемський палац не має наміру мовчати після виходу на екрани другої частини фільму Netflix "Меган і Гаррі", в якому пара розповідає свою історію.

Повідомляється, що коли покажуть наступні три серії документального фільму про Сасекських, Букінгемський палац поділиться вкрай критичним звітом про Меган Маркл. Про це виданню Express.co.uk. розповів експерт із кризового регулювання.

Меган і Гаррі, кадри з трейлера Netflix

Королівській сім'ї було запропоновано опублікувати звіт, де міститься критика на адресу Меган Маркл. У березні 2021 року палац розпочав розслідування після спливу інформації про те, що герцогиня Сассекська вигнала двох особистих помічників і кілька разів "принижувала" інших королівських співробітників. Розслідування завершилося, але "Фірма" воліла не оприлюднити результати, але у світлі нещодавніх подій експерт із криз Едвард Корам Джеймс тепер стверджує, що палац опублікує звіт, коли настане час.

Він каже, що документальний серіал про принца Гаррі та Меган — це вершина кризи, що наростає і яка розвивається вже понад два роки. Друга частина епізодів шоу Сассекських має вийти в четвер, 15 грудня, і містер Джеймс вважає, що вона буде "вибуховою".

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Незабаром після того, як розмови після виходу шоу стихнуть, палац опублікує не менш скандальний звіт про поведінку Меган Маркл, щоб показати світові, що не все так однозначно.

"Королівські особи зараз готують звіт, який, ймовірно, буде вкрай критичним щодо герцогині Сассекської, і багато колишніх королівських помічників виступили зі звинуваченнями у знущаннях з її боку. Я не вірю, що королівська родина поховала цей звіт, щоб захистити імідж Меган Більш ймовірно, що вони вважали, що ще не настав підходящий момент для його публікації".

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Він сказав, що якби вони випустили його одразу після інтерв'ю пари з Опрі Вінфрі в березні 2021 року, це могло б зробити "Фірму" дрібною і мстивою". Я не очікую, що вони випустять його одразу ж після теперішньої кризи з тих самих причин. Палац є експертом у кризовому управлінні.

Я вважаю, що цей звіт буде опублікований у якийсь момент, але це буде в той час, коли він матиме найбільшу серйозність, і для цього теперішні скандали мають затихнути", — каже експерт.

Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше депутат-консерватор Боб Сілі закликав позбавити Гаррі та Меган титулів після виходу цього документального фільму. Він навіть запропонував внести зміни до законодавства.

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