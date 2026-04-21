Меган Маркл накрила хвиля гейту через її вчинок напередодні дня народження королеви Єлизавети II

Меган Маркл

Меган піддалася критиці за випуск двох нових свічок, присвячених її дітям, принцу Арчі та принцесі Лілібет, лише за кілька годин до того, як королеві Єлизаветі виповнилося б 100 років, які вона відсвяткувала б 21 квітня.

Меган заявила, що випуск свічок приурочений до Дня матері, який святкують у США 10 травня.

У повідомленні на сторінці As Ever в Instagram зазначалося: «Уявляємо дві нові свічки, майстерно створені нашою засновницею та названі на честь дат народження її дітей».

«Аромат № 604, названий на честь дати народження принцеси Лілібет, квітковий і сяйливий, з нотами амбри, водяної лілії та сандалу».

«Аромат № 506, названий на честь дати народження принца Арчі, має теплий і врівноважуючий характер, з нотами імбиру, неролі та кашеміру».

Шанувальники були незадоволені вчинком Меган у такий важливий для королівської сім'ї тиждень і висловили свою думку у соціальних мережах.

«Це на 100% тролінг королівської родини на честь 100-річчя покійної королеви. Їй байдуже, чи продасться хоча б одна свічка».

Але були й ті, кому сподобався пост. Інший користувач написав:

«Приємно бачити, що Меган анонсує нові продукти, які надійдуть у продаж 22 квітня, напередодні Дня матері».

Меган і Гаррі в Австралії

Нагадаємо, нещодавно Меган і принц Гаррі повернулися з туру Австралією. Герцогиня опублікувала підсумкове відео із цієї поїздки.