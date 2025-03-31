На межі життя та смерті: Вірджинія Джуффре, яка судилася з принцом Ендрю, шокувала підписників

Вірджинія Джуффре / © Associated Press

Реклама

Жінка опублікувала пост у Instagram, заявивши, що жити їй залишилося лише кілька днів. У своєму повідомленні в блогу вона описала нещасний випадок і сказала, що має ниркову недостатність.

Вірджинія опублікувала фотографію, на якій видно синці на її обличчі, написавши:

«Цей рік був гіршим початком нового року, але я нікого не втомлюватиму подробицями, я думаю, важливо відзначити, що коли водій шкільного автобуса їде на вас зі швидкістю 110 км, коли ми сповільнюємося перед поворотом, то неважливо, з чого зроблена ваша машина, це все одно що консервна банка. У мене трапилася ниркова недостатність, мені дали чотири дні життя, перевівши до спеціалізованої лікарні з урології. Я готова піти тільки не раніше, ніж побачу своїх дітей востаннє», — написала вона.

Реклама

«Дякую всім вам за те, що ви чудові люди і за те, що ви стали великою частиною мого життя. Хай благословить вас усіх Бог xx Вірджинія 😔🙏🦋», - додала Джуффре.

Її підписники висловили у коментарях під постом підтримку.

«Нехай Бог благословить тебе за мужність у всьому, що ти зробила! Дякую.»,

«О, Вірджиніє, люба. Я посилаю тобі всю свою любов та енергію зцілення. Життя не дало тобі легких шляхів, але ти неймовірно сильна у всіх можливих проявах. Нехай Бог знову допоможе тобі пережити страждання та несправедливість. Нехай усі твої ангели принесуть тобі силу та зцілення 🤍 ми з тобою, люба 🤍», — написали деякі з них.

© Getty Images

Нагадаємо, Вірджинія Джуффре стала однією з жертв розбещувача малолітніх Джеффрі Епштейна.

Вона також кілька років судилася із сином королеви Єлизавети II і зрештою принц Ендрю їй заплатив, а вона взяла гроші. Жінка стверджувала, що зазнала сексуального насильства з боку принца Ендрю у підлітковому віці.