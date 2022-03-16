На ненависному заході: у яких країнах живуть та навчаються діти російських чиновників

На ненависному заході: у яких країнах живуть та навчаються діти російських чиновників

Поки російські чиновники продовжують "годувати" росіян промовами про патріотизм, їхні діти успішно живуть на вкрадені гроші в країнах, що розвиваються, здобувають елітну освіту і володіють нерухомістю в мільйони доларів.

Протягом десятків років російська пропаганда несла з усіх екранів міф про "загнивальний захід", проте чомусь верхівка країни продовжувала в цей самий захід, з його демократичними цінностями, які активно обливалися брудом наближеними до Путіна, вливати мільярди доларів, зокрема на купівлю дорогої нерухомості та навчання своїх дітей.

Давайте подивимося, хто з дітей політичних злочинців здобув освіту закордоном і має кілька громадянств.

Катерина Винокурова – дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова

Попри те, що Катерина дочка одного з найвпливовіших політиків Росії, народилася вона не в Москві, а в США, місті Нью-Йорк. Дитинство дівчина правила в елітній Мангеттенській школі, закінчила Колумбійський університет, де вивчала політологію. Магістратуру з економіки закінчила у Лондоні.

Нібито зараз Катерина мешкає у Москві і є директоркою російського відділення британського аукціонного дому Christie's. Одружена з підприємцем Олександром Винокуровим. Дівчина має російське та ізраїльське громадянство, але можливо ще й американське, оскільки народилася у цій країні.

Дочка Ларова / www.marieclaire.ru

Єлизавета Пєскова – дочка Дмитра Пєскова – прессекретаря Путіна

Протягом багатьох років дівчина мешкала зі своєю матір'ю Катериною Солоцинською та ще двома братами Міком та Дені у Парижі у розкішній квартирі на Авеню Фош. Дівчина закінчила приватну елітну школу-інтернат Ecole de Roches, а потім отримала освіту в паризькому університеті. Після закінчення освіти повернулася до Москви, де одразу ж здобула високу посаду.

Єлизавета Пєскова / Єлизавета Пєскова instagram

Єлизавета Пєскова / Єлизавета Пєскова instagram

Микола Пєсков (Микола Чоулз )

Загалом у Пєскова п'ять дітей, але також серед них відзначився і його старший син Микола. Нібито 32-річний молодик носить ім'я Микола Чоулз, ніде ніколи повноцінно не працював, веде богемний спосіб життя і має у власності кілька квартир, які, звичайно ж, купив за гроші не з власної кишені. Також був судимий у Великій Британії і більше року провів у в'язниці, хоча сам це заперечує.

Єлизавета Пєскова з братами / Єлизавета Пєскова instagram

Ілля Медведєв — син колишнього президента Росії, зараз заступника голови Ради Безпеки Дмитра Медведєва

Народився у Санкт-Петербурзі, з раннього дитинства займався у багатьох секціях, вчив мови, але де саме навчався невідомо. Попри становище батьків, спочатку вступив на бюджетне відділення міжнародно-правового факультету МДІМВ, потім продовжив навчання в Масачусетському університеті США.

Ілля Медведєв / tadviser.ru

Микола Мізулін – син Олени Мізуліної, членкині Ради Федерації

Мізуліна одна з тих, хто яро кричав із трибун у популярних ток-шоу про "загнилі цінності", але пори це її син Микола мешкає і працює в Європі. Він навчався у Бернському та оксфордському університетах, а зараз працює юристом і живе у Брюсселі.

Микола Мізулін / mc.bk55.ru

Мати Миколи є однією з найзапекліших противниць ЛГБТ+ спільнот і навіть вносила поправки до закону про заборону гей-пропаганди, адже на її думку такі стосунки є "не повноцінними". Однак абсурд ситуації в тому, що син пропагандистки Кремля - гей і одружився з США з чоловіком.

Микола Мізулін / mc.bk55.ru

Анастасія Желєзняк — старша дочка Сергія Железняка — російського політика, який був автором одних із найдивніших законів РФ, серед яких цензура в Інтернеті та закон про іноземних агентів.

Сам Желєзняк один із головних героїв російських пропагандистських передач. Дочка ж головного цензора російського Інтернету зовсім не така патріотична. Анастасія навчалася в елітних школах у Європі, куди її тато регулярно вливав круглі суми в євро, а потім закінчила 2014 року навчання у Лондонському університеті королеви Марії, якийсь час працювала на ВВС асистенткою продюсера.

Сам Желєзняк зазначав раніше, що донька після здобуття освіти повернеться до Росії, але цього не сталося, оскільки дівчина вискочила заміж за шотландця з прізвищем МакКлімонт, тому, швидше за все, у дочки російського патріота вже є британський паспорт.

Сайт Олексія Навального

Сайт Олексія Навального

Сайт Олексія Навального

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