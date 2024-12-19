На нього чекають труднощі: астрологиня принцеси Діани дала прогноз на 2025 рік для короля Чарльза

Говорять, що король Великої Британії Чарльз III, незважаючи на те, що його боротьба з раком триває, наступного 2025 року планує більше закордонних робочих поїздок. Але астрологиня принцеси Діани Деббі Френк попередила, що йому доведеться "стримувати себе".

В інтерв'ю Hello! Деббі сказала: "Після того, як 2024 року монарх зіткнувся з серйозною проблемою зі здоров'ям, 2025 року на нього чекають злети і падіння. Він хапатиметься за вершини, віддаючи їм всього себе, а потім відчуватиме розчарування через деякі невдачі. І він, і Камілла трохи відстають з наближенням кінця 2024 року".

Вона особливо наголосила на необхідності "скоротити" поїздки з кінця лютого до початку березня, а до кінця весни король буде готовий "виконати свої мрії" та відновити подорожі.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Протягом року, і особливо у травні, Деббі наголошувала, що Сатурн "кине йому виклик бути реалістичним і практичним" щодо його обмежень та можливостей. Планети повинні послужити суворим нагадуванням про його обмеження на початок червня.

Незважаючи на деякі невдачі влітку та після нього, до грудня, як переконана астрологиня, король відчує приплив енергії.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Чарльз із дружиною Каміллою відвідали з туром Австралію та Самоа. Поїздка пройшла чудово, а королю лікарі навіть дозволили перервати на час подорожі його лікування. Але Камілла повернулася додому з пневмонією через яку пропустила низку заходів у листопаді.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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