На нього там не чекають: принца Гаррі попередили, чому не варто їхати до принцеси Уельської

У лютому принц Гаррі здійснив екстрений візит до Лондона, коли дізнався, що у його батька короля Чарльза III виявили рак.

Букінгемський палац і королева Камілла тоді залишилися дуже незадоволені, як, втім, і сам монарх тим, що принц Гаррі здійснив "емоційну" поїздку і не повідомив представників Чарльза про свій візит заздалегідь.

Принц Гаррі, принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Associated Press

Зараз же принца Гаррі нібито застерегли, що їхати до Великої Британії йому не потрібно. Біограф та історик Г'юго Вікерс заявив, що це було б "дуже контрпродуктивно", пише express. Зазначимо, що герцог та герцогиня Сассекські публічно підтримали Уельських, а новину про хворобу Кейт дізналися тоді ж, коли й увесь світ.

У п'ятницю, 22 березня, нагадаємо, принцеса Уельська записала відео, в якому повідомила про свій діагноз. Після серйозної операції на черевній порожнині, яку Кейт зробили у січні, з'ясувалося, що у неї знайшли рак. Лікарі порекомендували принцесі розпочати профілактичну хіміотерапію.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Саме з цієї причини Кетрін не з'явиться на великодній службі з сім'єю і дата її повернення до королівських обов'язків поки що залишається невідомою. Принц Вільям також не з'явиться на службі на Великдень, бо залишиться з дружиною та дітьми вдома.

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