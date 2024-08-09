На обіді з Єлизаветою II: Кейт Бланшетт розповіла про кумедне прохання від чоловіка королеви – принца Філіпа

Австралійська акторка сходила на шоу "Дивіться, що відбувається у прямому ефірі!" з Енді Коеном, де розповіла про свій несподіваний досвід зустрічі з покійною королевою Єлизаветою II та її чоловіком принцом Філіпом.

55-річна акторка та продюсерка розповіла, що одного разу вона обідала з королевою Єлизаветою у Букінгемському палаці. На питання, чому її запросили, зірка відповіла: "Я не знаю. Там був начальник пожежної бригади і Гелен Філдінг — не письменниця, а вчена, — теж була там. Я думала, можливо, тому, що я грала її предка — королеву Єлизавету I", — припустила Кейт, цитує її видання People.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Під час обіду з Бланшетт сталася кумедна ситуація. Чоловік королеви – принц Філіп – несподівано поцікавився в акторки, чи не може вона допомогти йому з DVD-плеєром.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Associated Press

"Я сіла поряд з Філіпом, і він сказав: "Я чув, ви акторка? Мені подарували DVD-плеєр на Різдво, і я не можу зрозуміти, який шнур мені вставити – зелений чи червоний”, – згадує Кейт.

"І ви йому допомагали?" — Запитав 56-річний ведучий Коен, на що Бланшетт відповіла: "Ні, не допомагала. Я не технар".

На цьому заході Кейт Бланшетт була серед 12 інших гостей, але вона так і не зрозуміла, з якою метою її покликали до Букінгемського палацу.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кейт Бланшетт позувала на червоній доріжці разом із онуком королеви Єлизавети II – принцом Вільямом під час церемонії Earthshot, що відбулася у Сінгапурі.

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