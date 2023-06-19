На обрії Меган Маркл "замаячила" вигідна угода: що про це відомо

Нещодавно стало відомо, що другого сезону подкасту зі Spotify у Меган Маркл не буде. Контракт так і не було продовжено. Але у герцогині Сассекської з'явилися інші амбітні плани.

Нещодавно стало відомо, що Меган Маркл прагне підписати нову угоду з компанією Dior. Якщо це виявиться правдою, то 41-річна герцогиня Сассекська стане новим обличчям бренду, а це дозволить заробити їй чималу суму грошей, пише express.

"Якщо вона впорається з цим, то ніхто не згадає, що її дурний маленький подкаст було скасовано після одного сезону", — розповідає одна світська левиця з Беверлі-Гіллз, ім'я якої не називається.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Поки що подробиці можливої угоди з Модним брендом не розголошуються так само, як і сума можливого контракту.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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