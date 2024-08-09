На одному не зупиняться: чому принцеса Раджва захоче народити кронпринцу Хусейну ще спадкоємців

Вони назвали свого первістка принцесою Іман. Раніше ми вже розповідали, що означає це гарне ім'я, яке також носить сестра Хусейна.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва з новонародженою дочкою Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Цікавий момент, що згідно з конституцією Йорданії, королівський престол переходить до спадкоємців чоловічої статі, тому дитина спадкового принца Хусейна та принцеси Раджви не увійде до лінії престолонаслідування, оскільки це дівчинка. Її батько Хусейн, як і раніше, посідає перше місце в черзі на престол, а за ним слідує його молодший брат принц Хашим.

Королева Ранія із сином принцом Хашимом / Фото: Instagram королеви Ранії

Швидше за все, Раджва захоче подарувати чоловікові спадкоємця – сина, і ми можемо припустити, що пара не зупиниться на одній дитині. Тим більше, що у самого Хусейна є брат та дві сестри, його мати королева Ранія народила чотирьох дітей. А у принцеси Раджви є двоє братів та сестра.

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Нагадаємо, Раджва та Хусейн оголосили, що принцеса вагітна у квітні 2024 року, а одружилася пара 1 червня 2023 року.

Читайте також: