На одному не зупиняться: чому принцеса Раджва захоче народити кронпринцу Хусейну ще спадкоємців

3 серпня у принцеси Раджви та кронпринца Хусейна народилася дочка.
Вони назвали свого первістка принцесою Іман. Раніше ми вже розповідали, що означає це гарне ім'я, яке також носить сестра Хусейна.
Цікавий момент, що згідно з конституцією Йорданії, королівський престол переходить до спадкоємців чоловічої статі, тому дитина спадкового принца Хусейна та принцеси Раджви не увійде до лінії престолонаслідування, оскільки це дівчинка. Її батько Хусейн, як і раніше, посідає перше місце в черзі на престол, а за ним слідує його молодший брат принц Хашим.
Швидше за все, Раджва захоче подарувати чоловікові спадкоємця – сина, і ми можемо припустити, що пара не зупиниться на одній дитині. Тим більше, що у самого Хусейна є брат та дві сестри, його мати королева Ранія народила чотирьох дітей. А у принцеси Раджви є двоє братів та сестра.
Нагадаємо, Раджва та Хусейн оголосили, що принцеса вагітна у квітні 2024 року, а одружилася пара 1 червня 2023 року.
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