На охороні Маріуполя: Мережу зворушили фото бійців "Азова" та їхніх чотирилапих побратимів

Коли бійці полку займали позиції у місті Маріуполь та на заводі "Азовсталь", до них прибилися собаки та кішки. А тварини відчувають людей, які не скривдять – і хлопці та дівчата всіх прихистили у бункерах.

Полк "Азов" став прикладом не лише сміливості та витримки, а й людяності та доброти. У Мережу потрапили фото, на яких зазнімковані бійці полку та їхні чотирилапі друзі. Зворушливі знімки не залишили нікого байдужими.

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"З початком війни у місті лишилося багато покинутих тварин. Всі вони колись були домашніми, але загарбники знищили будинки, де тварини жили раніше, та вбили їх сім’ї. Прихисток чотирилапі знайшли серед українських військових — тварини завжди відчувають людей, які не скривдять. Хлопці прихистили всіх знайдених котів та собак у бункерах.



Собаку породи коргі бійці назвали Чапі-Фєня. Тварина була поранена, але її вилікували та виходили. Військові пообіцяли собаці після перемоги купити багато смачного корму та забрати жити з собою.



Іншого пса породи ротвейлер назвали Антистресом. Таке ім’я з’явилось у тварини, бо попри суровий вигляд, він дозволяв себе обіймати.

Попри те, що азовцям самим не вистачало їжі, вони ділилися нею з тваринами, часом віддаючи останнє. Наші бійці не лише рятували цивільних, а й піклувалися про чотирилапих.



Найкращі люди були на сторожі українського Маріуполя. Українські військові — приклад героїзму та спротиву, якими захоплюється весь світ", — підписала фото команда організації UAnimals.

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