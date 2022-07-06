На пальці Меган Маркл помітили нову каблучку, і вона особлива

Меган Маркл любить носити прикраси, які символізують щось дуже важливе.

Під час візиту на "Ігри непокорених" до Нідерландів, а також на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II, герцогиня Сассекська приїжджала з новою каблучкою, яку носить на мізинці.

Усипана дрібними діамантами прикраса належить бренду Shiffon Co, одному з найулюбленіших ювелірних марок Меган.

Каблучка, яку носить герцогиня називається Duet Pinky Ring, її вартість 2580 доларів. Вперше Меган одягла її для фотосету журналу TIME, в якому вони знімалися з Гаррі минулого року.

Каблучка Меган Маркл / Фото: shiffonco.com

Каблучка, що регулюється, прикрашена крихітним рядом діамантів. Дизайн прикраси Tennis Pinky Ring 1972 натхненний тенісним браслетом – це м'який браслет із золота чи платини, інкрустований діамантами одного розміру. Він отримав свою назву з легкої руки тенісистки Кріс Еверт, ракетки номер один 1980-х. Спортсменка, відома своєю любов'ю до жіночного вбрання на корті, не розлучалася з ним навіть під час матчів. Щоб додати символізму до каблучки, бренд передає 19,72% прибутку до спеціального інвестиційного фонду "Жінки у спорті", який підтримуватиме підприємства не лише в галузі фітнесу, а й у галузі психічного здоров'я, гарного самопочуття та відновлення.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Засновниця бренду Шілпа Ярлагадда, яка мешкає в Нью-Йорку, створила бренд 2017 року. Вона каже, що надихнулася на запуск Tennis Pinky Ring 1972 після того, як дізналася, наскільки велика нерівність для жінок у спортивній сфері.

"Теніс - один із небагатьох видів спорту, в якому жінки отримують рівні призові, тому ми назвали його Tennis Pinky Ring 1972. 50% нашого прибутку ми інвестуємо у жінок-засновників та компанії, які розширюють права та можливості жінок", — розповіла 25-річна Ярлагадда журналу People. "На даний момент ми профінансували 11 неймовірних компаній, започаткованих жінками", — розповідає вона.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Про те, що Меган носить каблучку її бренду, засновниця говорить із захопленням:

"Коли Меган одягла нашу каблучку, це був просто приголомшливий момент. Я завжди була дуже натхнена нею. Я слухала її виступ в "ООН-жінки", коли навчалася у старшій школі, дивилася "Форс-мажори" і була частиною організації One Young World. Все, що вона робить, робиться з наміром, думкою і змістом. Я знаю, що коли вона носить прикрасу, за цим стоїть великий намір", — каже Ярлагадда.

Крім Меган прикраси цього бренду люблять носити Ніколь Кідман, Мішель Обама та тенісистка Серена Вільямс.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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