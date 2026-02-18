- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 227
- Час на прочитання
- 1 хв
На пальці Меган Маркл помітили нову каблучку: який вона має вигляд
Прикрасу на пальці герцогині Сассекської помітили під час відвідин Меган та Гаррі 75-го баскетбольного Матчу всіх зірок НБА в Інглвуді.
Меган відома своєю любов'ю до символічних прикрас — від браслета Cartier «Love» принцеси Діани і годинника Cartier Tank, що теж належав покійній принцесі Уельській або кольє у вигляді цвяха теж від Cartier.
Цього разу Меган Маркл одягла нову прикрасу, але про її походження поки що нічого не відомо. Носила її 44-річна герцогиня на безіменному пальці її правої руки.
У порівнянні з її заручальною каблучкою камінь здається помітно теплішим за тоном. Експерти кажуть, що, можливо, це діамант, але з нижчого колірного діапазону, що зараз дуже модно. Розмір каменю приблизно від чотирьох до шести каратів, а оправа виконана у традиційній формі із жовтого золота.
Нагадаємо, нещодавно принцеса Уельська Кейт продемонструвала на публічному заході нову прикрасу із серцем.