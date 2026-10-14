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На пальці Меган Маркл помітили нову каблучку: який вигляд має практична прикраса
Меган Маркл продемонструвала каблучку, схожу на ту, яку вже бачили на пальці її чоловіка Гаррі.
На вихідних Меган представила новий погляд на свою колекцію прикрас, опублікувавши фотографію, на якій вона позує у новій толстовці, у розробці якої брала участь у благодійному проєкті.
На середньому пальці лівої руки у герцогині була масивна золота каблучка, яку любителі здорового способу життя могли б впізнати, як каблучку Oura.
Передбачається, що Меган має розумну прикрасу Oura Ring 4, яка відстежує сон, фізичну активність, частоту серцевих скорочень, рівень стресу та інші показники здоров'я. Цей титановий пристрій випускається в різних варіантах обробки, ціни починаються від 349 доларів і змінюються в залежності від моделі.
У чоловіка Меган – принца Гаррі, також є каблучка Oura, з якої його помітили під час королівського туру пари Австралією, Фіджі, Тонгою та Новою Зеландією у жовтні 2018 року.
Каблучки Oura синхронізуються з додатком для смартфона, надаючи персональну інформацію про сон, активність, відновлення та загальне самопочуття користувачів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принц Гаррі не догодив дружині, і що не так із заручальною каблучкою Меган Маркл.