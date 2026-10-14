На пальці Меган Маркл помітили нову каблучку: який вигляд має практична прикраса

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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На вихідних Меган представила новий погляд на свою колекцію прикрас, опублікувавши фотографію, на якій вона позує у новій толстовці, у розробці якої брала участь у благодійному проєкті.

На середньому пальці лівої руки у герцогині була масивна золота каблучка, яку любителі здорового способу життя могли б впізнати, як каблучку Oura.

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Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Передбачається, що Меган має розумну прикрасу Oura Ring 4, яка відстежує сон, фізичну активність, частоту серцевих скорочень, рівень стресу та інші показники здоров'я. Цей титановий пристрій випускається в різних варіантах обробки, ціни починаються від 349 доларів і змінюються в залежності від моделі.

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У чоловіка Меган – принца Гаррі, також є каблучка Oura, з якої його помітили під час королівського туру пари Австралією, Фіджі, Тонгою та Новою Зеландією у жовтні 2018 року.

Каблучки Oura синхронізуються з додатком для смартфона, надаючи персональну інформацію про сон, активність, відновлення та загальне самопочуття користувачів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принц Гаррі не догодив дружині, і що не так із заручальною каблучкою Меган Маркл.

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